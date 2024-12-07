Google Фото запускает «Обзор 2024 года», чтобы оглянуться на воспоминания этого года

Spotify Wrapped - не единственный сервис, предлагающий подведение итогов года. В дополнение к обзорам итогов года от других стримеров и социальных приложений, Google Photos входит в число приложений, предлагающих пользователям оглянуться назад на ключевые моменты уходящего года.
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