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Әлмәт хастаханәсе табиблары MAX аша 600дән артык телемедицина консультацияләре үткәрде

Ел башыннан бирле Әлмәттә MAX мессенджеры аша 600дән артык телемедицина консультациясе уздырылды. Бу хакта «Татар-информ» га Әлмәт үзәк район хастаханәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр.

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