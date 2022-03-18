Овечкин забил 768-й гол в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Коламбусом». До Хоу – 33 шайбы

Александр Овечкин забил 768-й гол в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Коламбусом». «Вашингтон» обыграл «Блю Джекетс» (7:2) в очередном матче регулярного чемпионата.
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