Тело пропавшего горняка обнаружили под завалами на шахте в Кузбассе

Тело пропавшего горняка найдено под завалами на шахте «Шерегешской» в Кузбассе.В Telegram-канале СКР по Кемеровской области – Кузбассу сообщили, что тело пропавшего горняка нашли во время спасательных мероприятий на шахте «Шерегешской».