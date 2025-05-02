Тело пропавшего горняка обнаружили под завалами на шахте в Кузбассе

Тело пропавшего горняка найдено под завалами на шахте «Шерегешской» в Кузбассе.В Telegram-канале СКР по Кемеровской области – Кузбассу сообщили, что тело пропавшего горняка нашли во время спасательных мероприятий на шахте «Шерегешской».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии