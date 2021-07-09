Стало известно состояние членов экипажа после падения самолета на Ямале

В состоянии пострадавших при падении двухместного самолета на Ямале отмечается положительная динамика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Алексея Добровольского.
В состоянии пострадавших при падении двухместного самолета на Ямале отмечается положительная динамика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Алексея Добровольского.
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