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Стало известно состояние членов экипажа после падения самолета на Ямале

Стало известно состояние членов экипажа после падения самолета на Ямале

В состоянии пострадавших при падении двухместного самолета на Ямале отмечается положительная динамика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Алексея Добровольского.

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