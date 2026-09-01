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Пять медалей завоевала сборная Мангистау на чемпионате Казахстана по дзюдо

Пять медалей завоевала сборная Мангистау на чемпионате Казахстана по дзюдо

Сборная Мангистауской области завоевала пять медалей на чемпионате Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин, который проходит в Уральске, передает inAktau.

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