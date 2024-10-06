Дипломат Жданова заявила: Москва получила от ОБСЕ 5 отказов на вступление

Россия получила от форума ОБСЕ пять «высокомерных отказов» - по словам дипломата Ждановой.В 2024 году Россия получила от председателя Форума ОБСЕ пять отказов относительно сотрудничества в области безопасности.
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