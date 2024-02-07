Монте Моррис перейдет в «Миннесоту», «Детройт» получит Шейка Милтона, Троя Брауна и пик 2-го раунда

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Разыгрывающий Монте Моррис (28 лет, 188 см) перейдет из «Детройта» в «Миннесоту». «Пистонс» получат взамен атакующего защитника Шейка Милтона (27 лет, 196 см), форварда Троя Брауна (24 года, 201 см) и пик второго раунда драфта-2030.