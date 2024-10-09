Власти Кургана потребовали от подрядчика доделать канализацию в Восточном

Управление капстроительства города Кургана подало арбитражный иск к компании «Артель». Чиновники требуют бесплатно устранить причины, из-за которых объект канализации в микрорайоне Восточный не работает и стал причиной возбуждения уголовного дела.
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