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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Власти Кургана потребовали от подрядчика доделать канализацию в Восточном

Управление капстроительства города Кургана подало арбитражный иск к компании «Артель». Чиновники требуют бесплатно устранить причины, из-за которых объект канализации в микрорайоне Восточный не работает и стал причиной возбуждения уголовного дела.

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