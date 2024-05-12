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Супруга президента Сербии приняла в Белграде жену Зеленского

Супруга президента Сербии приняла в Белграде жену Зеленского

Танюг: супруга президента Сербии Тамара Вучич приняла в Белграде Елену Зеленскую Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич приняла в Белграде жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену Зеленскую.

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