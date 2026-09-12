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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «Гонка будет хаотичной, но обгонять в Мадриде крайне тяжело – есть риск застрять после пит-стопов»

Руководитель « Феррари » Фредерик Вассер сообщил об ожиданиях от первого в истории Гран-при Испании на новой городской трассе в Мадриде.

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