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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прохин о том, что «Зенит» выделяется в РПЛ: «Заслуживают, не первый раз становятся чемпионами. Все может поменяться. Были проблемы в прошлом сезоне»

Команда тренера Сергея Семака с общим счетом 8:0 выиграла два первых матча в Мир РПЛ – «Зенит» выделяется на фоне остальных команд РПЛ? – Они заслуживают этого, потому что не первый раз становятся чемпионами.

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