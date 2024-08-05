Отставной полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) в отставке Владимир Квачков не дождался решения суда по административному иску и ушел в паломничество, рассказал его адвокат Алексей Першин газете "Коммерсантъ".
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