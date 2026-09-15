Сергей Собянин открыл пешеходный мост в центре Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной под Малым Каменным мостом. Глава города прокомментировал открытие нового элемента инфраструктуры.
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