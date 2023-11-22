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Daily Telegraph: ВСУ боятся проиграть сражение на истощение

Daily Telegraph: ВСУ боятся проиграть сражение на истощение

Киевский режим предпринимает попытки пополнения испытывающих усталость и потерявших личный состав в сражениях нацистских формирований, тогда как военнослужащие указывают на собственные страхи того, что они окажутся сокрушены Российской Федерацией в «боях на истощение».

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