Киевский режим предпринимает попытки пополнения испытывающих усталость и потерявших личный состав в сражениях нацистских формирований, тогда как военнослужащие указывают на собственные страхи того, что они окажутся сокрушены Российской Федерацией в «боях на истощение».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии