«Морской чёрт»: как немецкие инженеры поставили подводную лодку на гусеницы

Когда я впервые наткнулся на упоминание об этой машине, то подумал, что речь идёт о какой-то альтернативной истории или чертежах из разряда нереализованных фантазий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парадоксы оружейн...
- Недорогие смартфо...
- Охота на неуловим...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым