Таджикские СМИ требуют остановить депортацию нелегалов из России на родину

Прикольно! Кажется мною ранее сказанное сбывается! Как-то написал, что скоро на власть начнут нападать... ну а теперь, учитывая стоимость всего в 500 рублей, да депутатов могут просто колотить кто угодно. Ха-ха-ха!!!!😀😀😀 Если тот случай из принципа не расследуют, тот будет продолжение потери статуса власти и влияния власти. Пипец, неужели неясно??!

ВЧ

Владимир Черноморский

Как можно пускать в нашу страну психически больных людей, правительство, депутаты и президент,не видят не понимают, к чему это уже всё привело, какие-то диаспоры, которые являются незаконными по факту организациями, навязывают нам свои законы, те люди которые убивали славян в своих руспубликах, уже пытаются руководить в нашей стране и чего то требовать. Наша власть совсем обезумела, деньги и лобирование интересов изменил полностью рассудок, совесть и мораль ?!