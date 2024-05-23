Открытое осуждение таджикскими СМИ Россию за депортацию нелегальных, таджикских мигрантов, носит заведомо провокационный характер.
Таджикские СМИ требуют остановить депортацию нелегалов из России на родину
Комментарии
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Владимир Росс
Прикольно! Кажется мною ранее сказанное сбывается! Как-то написал, что скоро на власть начнут нападать... ну а теперь, учитывая стоимость всего в 500 рублей, да депутатов могут просто колотить кто угодно. Ха-ха-ха!!!!😀😀😀 Если тот случай из принципа не расследуют, тот будет продолжение потери статуса власти и влияния власти. Пипец, неужели неясно??!
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2 час.
Александр Павлов
Кто им в бошки вбил, что они могут требовать в чужой стране?!
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2 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Как можно пускать в нашу страну психически больных людей, правительство, депутаты и президент,не видят не понимают, к чему это уже всё привело, какие-то диаспоры, которые являются незаконными по факту организациями, навязывают нам свои законы, те люди которые убивали славян в своих руспубликах, уже пытаются руководить в нашей стране и чего то требовать. Наша власть совсем обезумела, деньги и лобирование интересов изменил полностью рассудок, совесть и мораль ?!
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1 час.
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