Медвежий угол
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Медвежий угол

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Таджикские СМИ требуют остановить депортацию нелегалов из России на родину

Таджикские СМИ требуют остановить депортацию нелегалов из России на родину

Открытое осуждение таджикскими СМИ Россию за депортацию нелегальных, таджикских мигрантов, носит заведомо провокационный характер.

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Комментарии
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Владимир Росс
Прикольно! Кажется мною ранее сказанное сбывается! Как-то написал, что скоро на власть начнут нападать... ну а теперь, учитывая стоимость всего в 500 рублей, да депутатов могут просто колотить кто угодно. Ха-ха-ха!!!!😀😀😀 Если тот случай из принципа не расследуют, тот будет продолжение потери статуса власти и влияния власти. Пипец, неужели неясно??!
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2 час.
Александр Павлов
Кто им в бошки вбил, что они могут требовать в чужой стране?!
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2 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Как можно пускать в нашу страну психически больных людей, правительство, депутаты и президент,не видят не понимают, к чему это уже всё привело, какие-то диаспоры, которые являются незаконными по факту организациями, навязывают нам свои законы, те люди которые убивали славян в своих руспубликах, уже пытаются руководить в нашей стране и чего то требовать. Наша власть совсем обезумела, деньги и лобирование интересов изменил полностью рассудок, совесть и мораль ?!
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1 час.

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