Журналист Борзыкин объяснил отказ "Спартака" Мостовому в стажировке

Журналист и блогер Михаил Борзыкин в своем Telegram-канале высказался о том, что московский "Спартак" отказал бывшему футболисту сборной России Александру Мостовому в стажировке, отметив, что из-за высказываний экс-игрока этого можно было ожидать.
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