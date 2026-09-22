У горячих источников Йеллоустона собрали 54 крышки от объективов

Предметы, собранные в термальных зонах Йеллоустона в 2026 году / Margery Price, National Park Service К началу сентября из термальных зон Йеллоустона убрали около 20 100 предметов мусора и еще 5600 камней и палок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии