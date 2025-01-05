Раненые при атаке дрона журналисты дали первые показания о гибели Мартемьянова

Фото из личного архива Александра Мартемьянова Раненые в результате атаки дрона боевиков ВСУ на автодороге в Горловке в ДНР журналисты "РИА Новости" и "Блокнот Донецк" дали первые показания о гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова.