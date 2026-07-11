Обезьяна украла у туристки пиво и тут же выпила его

Во время отдыха в Таиланде россиянка стала жертвой необычного «ограбления». Ловкая обезьяна выхватила у неё банку пива и, не теряя времени, принялась с удовольствием пить добычу прямо на глазах у удивлённых туристов.
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