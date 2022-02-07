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В Чите пройдет хоккейный турнир, копирующий олимпийские игры

В Чите пройдет хоккейный турнир, копирующий олимпийские игры

Хоккейные матчи с участием сильнейших мировых команд, в т.ч. сборных Канады, Швеции, Финляндии, Чехии смогут увидеть жители Читы на арене ледового дворца с 10 до 20 февраля в рамках Олимпийских хоккейных игр, сообщает Telegram-канал «Город Чита».

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