В Чите пройдет хоккейный турнир, копирующий олимпийские игры

Хоккейные матчи с участием сильнейших мировых команд, в т.ч. сборных Канады, Швеции, Финляндии, Чехии смогут увидеть жители Читы на арене ледового дворца с 10 до 20 февраля в рамках Олимпийских хоккейных игр, сообщает Telegram-канал «Город Чита».