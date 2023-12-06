Представлен Mercedes-AMG CLE53 2024

Ранее в этом году Mercedes-Benz объединил купе C-Class и E-Class в новый автомобиль CLE. Во вторник компания представила более мощную версию под названием Mercedes-AMG CLE53, которая поступит в продажу в США в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии