Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина, первого человека покорившего Космос

Исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина, первого человека покорившего Космос

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в Смоленской области в деревне Клушино. Отец, Алексей Иванович Гагарин (14 (27) марта 1902 — 30 августа 1973), — плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева (20 декабря 1903 — 12 июня 1984), работница молочно-товарной фермы, была награждена орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов.

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