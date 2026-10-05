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VPN-трафик могут сделать платным в России

VPN-трафик могут сделать платным в России

На данный момент речь о трафике свыше 50 ГБ и в сетях 5G Минцифры вновь обсуждает с российскими операторами связи возможность введения отдельной платы за международный мобильный трафик.

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