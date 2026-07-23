Конный церемониал на ВДНХ: жителей Ростокино приглашают на торжественное шествие

26 июля в 11:30 на ВДНХ состоится Конный церемониал всадников Кремлевской школы верховой езды. Колонна всадников в исторических костюмах пройдёт от Центра национальных конных традиций (павильон №42) до Арки Главного входа.
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