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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Конный церемониал на ВДНХ: жителей Ростокино приглашают на торжественное шествие

26 июля в 11:30 на ВДНХ состоится Конный церемониал всадников Кремлевской школы верховой езды. Колонна всадников в исторических костюмах пройдёт от Центра национальных конных традиций (павильон №42) до Арки Главного входа.

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