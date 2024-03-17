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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров в 3-й раз забросил 40+ шайб в регулярке НХЛ. Среди россиян таких сезонов больше у Овечкина, Ковальчука и Буре

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:3).  В концовке нападающий поразил пустые ворота, забросив свою 40-ю шайбу в сезоне.

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