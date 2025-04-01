Копылов может провести бой с Костой на турнире UFC 317

Российский боец UFC Роман Копылов может провести следующий поединок с бразильцем Пауло Костой. Как сообщает журналист Бенни в социальных сетях, бой может пройти на турнире UFC 317, который запланирован на 28 июня.
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