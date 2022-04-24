История жизни советской гимнастки и олимпийской чемпионки Тамары Лазакович, умершей в 38 лет

Мы соседи по планете

В нынешнем году исполнится тридцатая годовщина со дня безвременной кончины легендарной советской гимнастки, многократного чемпиона всесоюзных и международных первенств, а также обладательницы олимпийского «золота» – Тамары Васильевны Лазакович.