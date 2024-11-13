Экономист Суворова: красная икра может подорожать к Новому году на 13-15%

В России красная икра может подорожать к Новому году. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова.
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