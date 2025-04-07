В Минэкологии РТ рассказали о ситуации на Куйбышевском водохранилище

Автор: Наталья РыбаковаКазанка в 2021 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Уровень Куйбышевского водохранилища у гидропоста Верхний Услон около Казани на сегодняшний день составляет 51,27 метра по Балтийской системе высот.