Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Зачем вы акцентируете, что они там педики?

Зачем вы акцентируете, что они там педики?

 - Разве это важно?! У них вон какие Достижения! Вон какая История! Вон какая Цивилизация! А вы про ерунду.

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