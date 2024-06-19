Власти о строительстве мечети в Туле: В настоящее время нецелесообразно

Власти Тулы считают нецелесообразным строительство мечети. Вопрос возведения в областном центре религиозного сооружения подняла в комментариях на странице врио губернатора Дмитрия Миляева жительница города.
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