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Власти о строительстве мечети в Туле: В настоящее время нецелесообразно

Власти о строительстве мечети в Туле: В настоящее время нецелесообразно

Власти Тулы считают нецелесообразным строительство мечети. Вопрос возведения в областном центре религиозного сооружения подняла в комментариях на странице врио губернатора Дмитрия Миляева жительница города.

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