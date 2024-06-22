В России заговорили о возвращении к социализму. Экономист напрягся: "Плохи дела"

Нет, я НЕ считаю капитализм финалом развития общества! Но социализм на практике доказал свою НЕЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ! Может ГОСУДАРСТВО управлять экономикой РАЦИОНАЛЬНО? Доказано на практике, что НЕ может! Может государство обеспечить равноправное участие граждан в управлении экономикой? Доказано на практике, что НЕ может! А что может государство? Может плодить армию бюрократов и больше НИЧЕГО! Если Анатолий Зотов НЕ согласен со мной - готов его опровержения прочитать и изучить! Но ТОЛЬКО ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ опровержения, а не выступление типа "Ты - дурак, ничего НЕ понимаешь!"

SI

Sergey Ivanov

Кто посадил страну на нефтегазовую иглу? А ты спроси об этом у наших идеологов русского капитализма. Что, забыл уже, это гениальное: «рынок все порешает»? Или вот еще: «У нас есть нефть! Остальное купим!» Ну и как, много накупили? Нам, кроме куриных окорочков и жвачки так ведь ничего и не продали! Рыночек порешал. Так что от промышленного потенциала мало что осталось. Давно уже летаем на Боингах. А ведь при том самом проклятом социализме была у нас авиапромышленность! И наша доля в имровом ВВП была около 20%. Сейчас, после полного торжества такого прогрессивного капитализма она волшебным образом уменьшилась до 1.5% Так когда было лучше, Олег? А вот посади Россию на нефтяные цены, как при Советской власти- и что останется от нашей экономики? Олег! Ведь с сумой по миру пойдешь! И будешь на паперти подачки клянчить!