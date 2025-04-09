Эстония ведет к прямому военному столкновению с Россией

Сообщение о том, что крошечная Эстония, имеющая один из самых маленьких и слабых военно-морских флотов в мире, готовится топить некие «подозрительные» иностранные суда на Балтике, вызвало крайне неоднозначную реакцию в нашей стране.
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