Григорий Дрозд вспомнил, как с 2006 по 2008 годы тренировался вместе с Денисом Бойцовым в одном зале в Германии, подчеркнув его доброту, чувство юмора и талант.
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