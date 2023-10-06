Марина Мнишек. Попытка быть Феодорой

В предыдущей статьемы говорили о жизни Марины Мнишек до убийства Лжедмитрия I. Её правление в Москве продолжалось всего 9 дней, она чудом избежала насилия, либо даже гибели, и теперь перед ней открывались два пути.
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