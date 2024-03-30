Шведские танки Strv 122 попали в руки ВСУ: подробности о лишении семи единиц Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, полученной из источников в СМИ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее семи шведских танков Strv 122 на поле боя.