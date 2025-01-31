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Politico: Указы Трампа создали хаос в армии США

Politico: Указы Трампа создали хаос в армии США

Politico: Указы Трампа создали хаос в армии США Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos 802 прочтения 2 дня назад Ряд подписанных президентом США Дональдом Трампом указов вызвал неразбериху в руководстве американской армией.

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Комментарии
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Лев Добрый
С уродами в армии США, было проще для России, они разлагали дисциплину в армии пиндосов!😜👍
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