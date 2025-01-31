Politico: Указы Трампа создали хаос в армии США Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos 802 прочтения 2 дня назад Ряд подписанных президентом США Дональдом Трампом указов вызвал неразбериху в руководстве американской армией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии