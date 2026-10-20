Собранные следственными органами СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении четверых жителей региона, трое из которых являются сотрудниками коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере поставки газа и обслуживания газового оборудования.