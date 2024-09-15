Сербия может отказаться от намерений присоединиться к Евросоюзу, если для этого потребуется признать независимость Косова, легализовать однополые браки или принять участие в конфликте с Россией или Китаем.
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