16 января 2024 пройдёт первое в этом году пленарное заседание Госдумы

16 января 2024 года состоится первое в этом году пленарное заседание Государственной Думы. Какие законопроекты для водителей планируют рассмотреть в ближайшие дни – 16, 17 и 18 января 2024 года? 16 января 2024 года состоится первое в 2024 году заседание весенней сессии Госдумы.
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