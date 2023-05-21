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В Сальвадоре по меньшей мере девять человек погибли в давке на футбольном стадионе

В Сальвадоре по меньшей мере девять человек погибли в давке на футбольном стадионе

По меньшей мере девять человек погибли и еще десятки получили ранения, когда футбольные болельщики в панике сбили одни из входных ворот на четвертьфинальном матче сальвадорской лиги в субботу.

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