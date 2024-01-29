Названы сферы с наибольшим кадровым голодом в России

ИЗВЕСТИЯ / Максим Богодвид Большинство российских компаний независимо от числа работников и отрасли испытывают в настоящее время кадровый голод, в условиях нехватки кадров функционируют 86% предприятий и организаций, сообщили "Известия" со ссылкой на данные рекрутингового сервиса SuperJob.