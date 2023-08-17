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    Жаль, очень жаль, а пидор меченный как всегда предательГКЧП – попытка сп...
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  • Лев Сивохин
    ГКЧП это была попытка спасти СССР, но их половинчатые меры и предательство Горбачева помешало этому. Искренне жаль. В...ГКЧП – попытка сп...

ГКЧП – попытка спасти Советский Союз 18-21 августа 1991 года

ГКЧП – попытка спасти Советский Союз 18-21 августа 1991 года

32 года назад произошла одна из крупнейших геополитических катастроф XX века – был разрушен Союз Советских Социалистических Республик.

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Комментарии
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Лев Сивохин
ГКЧП это была попытка спасти СССР, но их половинчатые меры и предательство Горбачева помешало этому. Искренне жаль. В результате Россия тридцать лет болталась как некое вещество в проруби.
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6 час.
Андрей Тихонов
Жаль, очень жаль, а пидор меченный как всегда предатель
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26 мин.

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