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Китаец уличил свою жену в измене с помощью беспилотника

Китаец уличил свою жену в измене с помощью беспилотника

В Китае ревнивый мужчина обнаружил измену своей жены с помощью квадрокоптера.Мужчина по имени Цзин начал замечать изменения в поведении своей жены Ву, в том числе увеличение времени, проводимого на работе, и частые визиты к родителям.

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