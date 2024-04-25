Могилу легенды “КиШа” разгромили

Ночь на 19 апреля ознаменовалась волной ненависти к Михаилу Горшеневу и его команде – группе “КиШ”. Вандалы из компьютерного клуба на районе, как утверждают фанаты панк-группы, разгромили могилу легендарного музыканта в Санкт-Петербурге.