Дерево сценариев. Переговоры, истерики и будущее

Александр Роджерс Если вы не знаете, что это за сцена, то о чём вообще с вами разговаривать?Как говорил Морж, «пришла пора поговорить» о вероятных вариантах развития событий вокруг украины в ближайшее время.
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