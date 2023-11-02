16-летняя Ирина Лескова стала самой красивой студенткой Бердска

«Приняли участие 10 девочек, конкурс был онлайн. «Краса студенчества проводился среди учениц заведений среднего профессионального образования города», — сообщил организатор и представитель отдела по делам молодежи Бердска Антон Иванов.
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