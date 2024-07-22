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Разработчики Linux рассказали о пробелах в знаниях современных программистов

Разработчики Linux рассказали о пробелах в знаниях современных программистов

Недавний отчет Linux Foundation и Open Source Security Foundation (OpenSSF) подчеркивает критический пробел в знаниях и навыках специалистов по разработке программного обеспечения в отношении методов безопасной разработки ПО.

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