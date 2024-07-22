Разработчики Linux рассказали о пробелах в знаниях современных программистов

Недавний отчет Linux Foundation и Open Source Security Foundation (OpenSSF) подчеркивает критический пробел в знаниях и навыках специалистов по разработке программного обеспечения в отношении методов безопасной разработки ПО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)